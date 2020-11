Gotha: Träger der Myconius-Medaille für 2021 gesucht

Die Stadt Gotha sucht den Myconius-Preisträger des kommenden Jahres. Mit der Myconius-Medaille solle wieder eine Bürgerin oder ein Bürger der Stadt für ehrenamtliches Wirken auf sozialem, kulturellem oder ökologischem Gebiet geehrt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Entsprechend der Satzung zur Ehrenordnung wird ein Preisträger pro Jahr mit der Myconius-Medaille und einer Urkunde sowie einer einmaligen Zuwendung in Höhe von 1500 Euro ausgezeichnet.

Aus den eingegangenen Vorschlägen wählt eine vom Stadtrat bestätigte Jury eine Person aus und unterbreitet dem Stadtrat einen Vorschlag zur Beschlussfassung. Die Verleihung erfolgt im Rahmen des Myconius-Empfangs. Dieses Jahr war die Verleihung wegen der Corona-Pandemie im Versicherungsmuseum ohne Festakt erfolgt. Horst Gröner war die größte Auszeichnung der Stadt Gotha für das Ehrenamt verliehen worden.

Die Stadtverwaltung Gotha bittet um Vorschläge bis spätestens 15. Januar 2021.

Schriftliche Vorschläge mit Begründung und der Angabe des Absenders sind zu senden an: Stadtverwaltung Gotha, Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften und Kultur Hauptmarkt 199867 Gotha oder per E-Mail an: presse@gotha.de.