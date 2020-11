Gotha-Uelleben: Zwei Jungkatzen suchen ein Revier

Wie in der vergangenen Woche geht es heute um Kätzchen. Deren Zahl ist derzeit groß im Katzenhaus der „Arche Noah“. Zwei Geschwisterkätzchen wurden als größere Katzenfamilie vom Veterinäramt aus schlechter Haltung in den Tierschutz eingewiesen. Sie lebten bis dahin nur in einer Wohnung. Alle Familienmitglieder konnten vermittelt werden bis auf die beiden Jungkatzen.

Das schwarze Miezchen ist ein Kater, das schwarz-weiße ein Mädchen. Beide sind menschenbezogen und verspielt. Schön wäre es, wenn sie zusammen bleiben könnten. Sie würden sich für eine Wohnungshaltung eignen. Da wäre es auf jeden Fall besser, wenn sie zu zweit sind, damit sie immer Kontakt zu einem Artgenossen haben. Außerdem sind zwei Katzen einfacher zu halten als eine, denn sie haben immer noch den Spielpartner, wenn ihren Menschen mal die Zeit fehlt. Die Geschwister wurden im August geboren und sind bisher noch nicht kastriert worden. Zwei so lustige kleine Strolche in die Familie zu bekommen, ist eine riesige Freude und gibt dem Leben Schwung. Jeder Tag hat neue Überraschungen und Lebensfreude, so dass die mitunter graue Stimmung über Winter von allein vergeht. Wenn es nicht anders geht, werden die Geschwister auch getrennt und können mit einer schon vorhandenen Katze oder allein leben. Sie werden sich an die neuen Gegebenheiten nach einer Eingewöhnungszeit anpassen und glücklich sein, sofern sie liebevoll behandelt werden. So junge Miezen können nach der Eingewöhnung auch an Freigang gewöhnt werden. Das muss allerdings behutsam geschehen, denn sie haben die Gefahren der Außenwelt nicht von ihrer Mama lernen können. Vielleicht haben die beiden Strolche Glück und können Weihnachten im neuen Heim einen Tannenbaum kennenlernen. Mehr Informationen vom Tierheim „Arche Noah“ gibt es unter Telefon: 03621/755 425