Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gotha verhängt Haushaltssperre und muss sparen

In der Stadt Gotha gilt ab sofort eine Haushaltssperre. Nachdem die Sitzung des Gothaer Stadtrates wegen des Kontaktverbots zur Eindämmung der Corona-Pandemie am Mittwoch nicht stattfinden konnte, hat Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) den Beschluss per Eilentscheidung in Kraft gesetzt. Das teilte Maik Märtin, Pressesprecher der Stadt Gotha, mit. Die Stadträte waren per Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt worden.

Die rückläufige Entwicklung der Steuereinnahmen, die aus unerwarteten Rückzahlungen an Gewerbebetriebe für vergangene Jahre und damit niedriger Neuveranlagung resultiert, sei ein Grund für diesen Schritt. Aber auch gestiegene Baukosten spielten eine Rolle, sagte Marlies Mikolajczak (SPD), die Finanzdezernentin. „Ich habe schon in der Januarsitzung des Finanzausschusses darauf hingewiesen, dass es eng wird. Und dann kam Corona, und wir haben bereits jede Menge Anträge von Unternehmen auf das Aussetzen der Gewerbesteuer bekommen.“ Nicht nur für Gotha, sondern für alle Städte und Gemeinden werde das ganz schwierig. „Auch sie brauchen – wie die Wirtschaft – ein Hilfspaket“, sagt Marlies Mikolajczak. Das sei über den Gemeinde- und Städtebund auch schon an die Thüringer Regierung übermittelt worden. „Unsere Ausgaben laufen ja weiter, aber uns brechen neben der Gewerbesteuer auch viele weitere Einnahmen weg“, macht die Finanzdezernentin aufmerksam. Das reiche von Eintrittsgeldern im Tierpark, dem Stadtbad und den Museen über weniger Parkgebühren wegen geschlossener Geschäfte in der Innenstadt bis hin zu Mieteinnahmen im Kulturhaus und der Stadthalle, nennt sie Beispiele. Mit der Haushaltssperre werde vorgesorgt, um den Schaden zu begrenzen. Gespart werde, wo es möglich sei – wie bei Dienstreisen. Im Bereich der freiwilligen Leistungen seien keine Kürzungen vorgenommen worden. Auch alle begonnenen Bauprojekte sind von der Sperre ausgenommen, so die Sanierung von Hauptmarkt und Friedrichstraße sowie der Kindergarten-Neubau.