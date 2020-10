Das Fachmarktzentrum an der Gartenstraße Gotha steht kurz vor seiner Fertigstellung. Am 26. November wird es eingeweiht. Mit ihm auch das Denkmal, das an die einstige Gothaer Synagoge erinnern soll, die auf dem Gelände an der Moßlerstraße stand und in der Pogromnacht des 9. November 1938 zerstört worden war.

Noch herrscht auf der Baustelle geschäftiges Treiben. Mitarbeiter der Stadtwerke Gotha haben diese Woche am Rande zum Fußgängerübergang Richtung Lutherstraße eine neue Trafostation installiert. Deren Vorgänger war als letztes altes Gebäude auf dem Gelände vor wenigen Tagen abgerissen worden. Daneben ist eine Fläche für 175 Parkplätze entstanden, jeder drei Meter breit, erläutert Frank Marthe, Bauleiter vom Projektentwickler Saller-Bau aus Weimar.

Er führt am Mittwoch Mitglieder vom Bund Deutscher Architekten über die Baustelle in der Endphase. Sie nehmen eine der größten innerstädtischen Investitionen in Gotha seit der Wende – rund 14 Millionen Euro, so Marthe – in Augenschein, während im Innern des langgestreckten Komplexes gebohrt, geschraubt und gemalert wird. „Wir sind in der Endphase“, sagt Marthe.

Bauleiter Frank Marthe (Mitte) führt Mitglieder vom Bund Deutscher Architekten aus Gotha über die Baustelle. Foto: Wieland Fischer

Der Fassadenanstrich ist fast abgeschlossen. Die Vordach-Konstruktion Richtung Innenstadt wird momentan goldfarben umrahmt. An Außenwänden stehen in großen Lettern Worte wie: Kauft ein! Gotha, Altstadtforum.

6500 Quadratmeter Verkaufsfläche

Letzteres ist vom Investor Saller und der Stadt Gotha als Name der künftigen Shoppingmeile kreiert worden. Das Altstadtforum soll den anfänglich gebrauchten Titel Glitzerpalast ersetzen, mit dem die Gothaer die ursprünglich dimensionierte Größe und Verkaufsfläche von 16.000 Quadratmetern in ein Wort fassten. Das Shopping-Center habe sich überlebt, sagt Marthe. „Daraus ist ein Fachmarktzentrum geworden.“ Es wird samt Grünflächen und den 175 öffentlichen Parkplätzen etwa 18.000 Quadratmeter umfassen. Die Verkaufsfläche ist auf rund 6500 Quadratmeter reduziert worden. Darauf werden nun Kaufhalle, Drogerie, Textilgeschäfte und weitere Fachmärkte eingerichtet.

Hier soll Woolworth einziehen. Foto: Wieland Fischer

Gothas ehemaliger Stadtplaner Roland Adlich, seit fünf Jahren im Ruhestand, spricht von einer „vertanen Chance“. Die Bebauung sei für die großzügig angelegte Gartenstraße zu flach. Er findet, sie hätte durchaus durchgehend zweigeschossige Gebäude wie das im Osten, wo Woolworth einziehen soll, vertragen. Die nachfolgenden „Flachmänner“ seien typisch für Stadtrandbebauung. „Die sehr zarte, zurückhaltende Begrünung“ nennt Adlich „eine zweite vertane Chance“. Der Name Gartenstraße lasse mehr Grün erwarten.

Reibungslose und strukturierte Bauarbeiten

Der Name Altstadtforum will ein verbales Bindeglied zur Innenstadt symbolisieren. Dazu sollen auch die Parkplätze beitragen, die während der Center-Öffnungszeiten für zwei Stunden gebührenfrei genutzt werden können. Sie seien drei Meter breit, um das Einkaufen so bequem wie möglich zu gestalten, erläutert Marthe. Am Konzept und an der Größe des Fachmarktzentrums habe sich während der Bauarbeiten nichts geändert. Auch der Zeitplan sei eingehalten worden.

Nach etwa zehnjähriger Vorbereitung war im Januar 2019 das Startzeichen mit Abriss der alten Kaufhalle gegeben worden. Am 13. August des vergangenen Jahres erfolgte der Spatenstich. Die Bauarbeiten seien reibungslos und strukturiert verlaufen, stellt der Bauleiter fest. Selbst die Corona-Pandemie habe die vom Generalauftragnehmer Waresa beteiligten rund 30 Firmen nicht abbringen können.

Mit Blick auf die fast fertige Einkaufsmeile ist Marthe überzeugt, dass sie eine Bereicherung für Gotha wird. Das Fachmarktzentrum werde ein guter Nahversorger, damit die Leute hier bleiben und nicht nach Erfurt zum Einkaufen fahren. „Das ist das Ziel.“