Gotha will Gastgeber für Special Olympics werden

Gotha. Bewerbung für die Spiele 2023 in Berlin wird eingereicht.

Als Gastgeberstadt für Teilnehmer der Special Olympics World Games 2023 bewirbt sich Gotha. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Alle zwei Jahre treten Menschen aus aller Welt mit geistiger und mehrfacher Behinderung zum sportlichen Wettstreit an.

Berlin wird vom 17. bis 24. Juni 2023 Gastgeber von etwa 7000 Athleten aus mehr als 170 Nationen sein. Bei einer erfolgreichen Bewerbung soll sich im Vorfeld eine internationale Delegation von sechs bis 20 Personen in Gotha auf die Wettkämpfe vorbereiten, sagt Beigeordnete Marlies Mikolajczak (SPD). Das Nachhaltigkeitsprojekt „170 Nationen – 170 inklusive Kommunen – Host Town Program“ will die Athleten verteilt in Kommunen bundesweit willkommen heißen. Die Bewerbung muss bis Oktober 2021 eingereicht werden. Dazu will das Schul- und Jugendamt mit Kooperationspartnern Expertise und Programm entwerfen, das auch auf Trainingsmöglichkeiten hier verweist. Es gehe auch darum, die Idee der Special Olympics den Gothaern näherzubringen, sagt Mikolajczak.

Ferner solle sondiert werden, welche nachhaltigen Vorhaben in Sachen Sport sowie Kinder- und Jugendarbeit sich in Gotha langfristig umsetzen lassen. Für Vorbereitung und Durchführung wird eine Summe in Höhe von 12.000 Euro im Haushalt 2023 veranschlagt.