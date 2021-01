Gothaer Firmen können zur digitalen Hannover-Messe

Von der Agentur für Arbeit in Gotha wird ein virtuelles Forum für Firmen aus dem Landkreis Gotha angeboten, die an der digitalen Hannover-Messe teilnehmen wollen.

Gotha Die Arbeitsagentur Gotha bietet am 12. Januar virtuelles Forum an.

Gotha. Die Hannover-Messe wird dieses Jahr digital durchgeführt. Die Agentur für Arbeit Gotha bietet gemeinsam mit dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum lokalen Unternehmen die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, wie Firmen als Aussteller teilnehmen können.

Dazu findet am Dienstag, 12. Januar, von 16 bis 17 Uhr, ein Informationsforum statt. Ein Vertreter der Hannover-Messe werde über den aktuellen Planungsstand informieren. Die Unternehmen der Region sind zu diesem virtuellen Informationsforum eingeladen. Die Zugangsdaten zur Informationsveranstaltung am 12. Januar erhalten Firmen, nach dem sie sich per Mail an Gotha.PresseMarketing@arbeitsagentur.de mit dem Betreff: „Hannover-Messe“ angemeldet haben, teilt Agentur-Sprecher Mario Greiner mit.

Nach der Anmeldung erhalten sie einen entsprechenden Link zur Online-Veranstaltung. Eine weitere Registrierung oder Anmeldung sei dann nicht mehr erforderlich. red