Erfurt. Bettina Schünemann stellt mit Nina Lundström im Waidspeicher in Erfurt aus.

Gothaer Künstlerin zeigt „Fragiles“

Die Galerie Waidspeicher startet mit der Ausstellung „Fragil“ in das neue Jahr. Zu sehen sind Arbeiten von Bettina Schünemann aus Gotha und Nina Lundström aus Weimar. Neben Arbeiten auf Papier soll eine raumfüllende Installation (Bettina Schünemann) aus dem fragilen Material Styrodur im Erdgeschoss Grenzen abstecken und eine neue Raumerfahrung vermitteln.

Eine schmale, dafür aber sehr lange Zeichnung eines Maschendrahtzauns (Nina Lundström) wird das Obergeschoss dominieren und von Videoarbeiten der Künstlerin ergänzt.

Die Ausstellung, wird diesen Freitag, 25. Januar, 19 Uhr in Erfurt in der Galerie Waidspeicher, Michaelisstraße 10 eröffnet. Michael Hochreither, Cellist der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, umrahmt die Vernissage musikalisch.

Es sind Führungen am Dienstag, 2. Februar und 3. März, 16 Uhr geplant sowie eine Künstlerinnenführung am Sonntag, 23. Februar, 15 Uhr. Die Ausstellung endet mit einer Finissage am Sonntag, 8. März, 15 Uhr.