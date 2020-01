Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Musik in Köln

Die Gothaer Versicherung feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum. 125 Jahre war das Unternehmen in Gotha zu Hause und trägt bis heute den Namen seiner Gründungsstadt. Zum Jubiläum sind zwei Ausstellungsprojekte in Gotha geplant, kündigt der Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) an. Zudem soll es zu Ehren des Unternehmens, das seinen Sitz jetzt in Köln hat, ein Konzert des Gothaer Handglockenchores im Kölner Dom geben.