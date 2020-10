Gothaer Panorama: Drei Türme in einem Bild

Kreis Gotha. In der Herbstsonne erhebt sich der Warzaer Kirchturm vor der Kulisse von Schloss Friedenstein in Gotha.

Besonders klare Sicht bescherte die herbstliche Sonne an dem frühen Abend, an dem dieses Bild festgehalten wurde. Darauf erhebt sich der Turmknopf der Warzaer Sankt-Johannes-Kirche mit seiner Wetterfahne vor dem knapp sechs Kilometer entfernten Schloss Friedenstein. Um die drei Türme in die richtige Perspektive zu bekommen, wurde aus der Ortslage Westhausen fotografiert, was noch einmal drei Kilometer mehr zwischen Fotografen und Motiv bringt.