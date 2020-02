Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer tragen zu Spitzenumsatz bei

Die Industrie im Kreis Gotha hat 2019 rund 2,7 Milliarden Euro Umsatz erzielt. Das berichtet das Thüringer Landesamt für Statistik. 214.712 Euro erwirtschaftete demnach jeder der etwa 12.500 Beschäftigten in Betrieben mit mindestens 50 Mitarbeitern. 57 Unternehmen dieser Größe gibt es im Landkreis. Trotz des neuen Feiertags erreichte der Umsatz in Thüringen ein neues Hoch. Gothaer Betriebe machten 1,57 Milliarden Euro mit Geschäften im Inland und nahmen 1,1 Milliarden Euro durch Exporte ein. Der Kreis Gotha hat vergleichsweise viele Beschäftigte, die in großen Betrieben arbeiten. Im Umsatz pro Beschäftigtem sind Gothaer wiederum im Mittelfeld. Deutlich mehr Geld erwirtschaften Menschen im Ilm-Kreis. Schlusslicht ist der Kreis Sonneberg.