Gothaer trinken Glühwein für den guten Zweck

506,77 Euro sind am vierten Advent zusammengekommen, als der Bürgerturm-Verein zum Glühweintrinken eingeladen hatte. Den Erlös übergaben die Vereinsmitglieder Manfred Saul und Reinhard Bechmann (zweiter und dritter von links) an die Kinder der Liora-Begegnungsstätte. Einen festen Zweck gebe es noch nicht, sagt Ralph-Uwe Heinz (links), der die Kinder betreut. Hilfreich sei die Unterstützung etwa bei der Finanzierung eines Filmprojektes, für das in den Winterferien gedreht wird.