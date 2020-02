Gothaer Verein für technische Sicherheit agiert bundesweit

In der Gothaer Hersdorfstrasse 6 gibt es ein Haus in zweiter Reihe, unscheinbar wie alle Gebäude dort. Ein gläsernes Schild auf dem Putz verkündet dezent: „TSU e.V. Verein für Technische Sicherheit und Umweltschutz e.V.“ Man ahnt nicht, dass hier einer der in Fachkreisen sehr bekannten Ingenieur-Vereine seinen Sitz hat.

Auf der Homepage des 1998 gegründeten Vereins steht, er richte seine Bemühungen zur Förderung technischer Sicherheit und des Umweltschutzes insbesondere auf die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Doch der Wirkungskreis ist längst ausgeweitet. Seit Oktober 2019 ist Professor Günther Apel aus Nordrhein-Westfalen, seit 2002 Mitglied des Vereins, Nachfolger von Diplom-Ingenieur Hans-Joachim Steinfeld, Gründer und langjähriger Vorsitzender und einer der beiden Ehrenvorsitzenden.

Insgesamt 65 anerkannte Sachverständige und Spezialisten mit überwiegend technischer und wissenschaftlicher Ausbildung tragen die Vereinstätigkeit. Sie kommen aus zehn Bundesländern. Hans-Joachim Steinfeld ging in Gotha in die Schule, studierte Technische Physik in Ilmenau und ließ sich von der damaligen Absolventenvermittlung ins Mansfeld-Kombinat schicken.

Vereinsgründung statt Vorruhestand

Daraus wurden 15 Jahre in der zweitgrößten Industrie-Einheit der DDR. Ab 1969 war er dort verantwortlich für die messtechnische Entwicklung im Forschungsbereich Automatisierung und Energietechnik. 1982 wechselte Steinfeld nach Leipzig an das Institut für Bergbausicherheit der obersten Bergbehörde. Es wurde 1990 vom Institut für Förderung und Transport der deutschen Montantechnologie (DMT) übernommen. Ende der neunziger Jahre stand für ihn und andere Fachleute der Vorruhestand im Raum. Doch es wäre viel wichtiges Wissen für die Sicherheit im Bergbau und in anderen Industriebranchen verloren gegangen.

Deshalb gründete Steinfeld den Verein, um dieses Wissen zusammen mit zahlreichen Fachkollegen im In- und Ausland weiterzugeben. Heute kümmert sich der Verein um die Aus- und Weiterbildung verantwortlicher Personen für die Sicherheit und Zuverlässigkeit, unterstützt mit Beratungen bei besonderen Problemstellungen von der sicherheitlichen Mechanik bis zur funktionalen Sicherheit mit Blick auf Industrie 4.0.

Jedes Jahr sind spezielle Fachtagungen, wie jüngst im November 2019 in Leipzig mit über 200 Teilnehmern, Höhepunkte im Vereinsleben. Derzeit sind drei Tagungen für Anlagensicherheit der rohstoffgewinnenden Industrie in Vorbereitung. Die nächste Veranstaltung ist das 21. Seminar zu „Prüfungen an Baugruppen des mechanischen Teils von Schachtförderanlagen durch Fachkundige Personen“ in Leipzig vom 16. bis 18. März. Es ist bereits ausgebucht. Ein weiteres Seminar gibt es im September.

Im Februar 2019 wurde eine fast gleichnamige GmbH gegründet. Sie analysiert, prüft und bewertet Technik, Sicherheit und Umweltschutz bei Maschinen und Anlagen, gestaltet Lösungen und berät bei sicherheits- und innovationsbezogenen Unternehmensprozessen. Auch eine Seilbahn zum Inselsberg wäre ein Projekt, zum dem TSU hinzugezogen werden könnte, betont Steinfeld.