Gothaer Volkshochschule startet Frühjahrssemester

Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums der Volkshochschulen (VHS) in Thüringen, so auch in der Gothaer Einrichtung. Neben zahlreichen Veranstaltungen und einem Hoffest haben die Mitarbeiter ihr normales Semesterprogramm fortgesetzt. Zum Frühjahrssemester, das am 2. März in der Gothaer VHS beginnt, liegt ein umfangreiches Programm vor, das diesmal unter dem Thema „Digitalisierung: Erweiterte Lernwelten“ steht.

Kreativität, Gesundheit, Weiterbildung „Die vorliegende Broschüre ist diesmal etwas dünner ausgefallen“, sagt VHS-Leiterin Heike Strumpf. Das läge aber nicht an den Angeboten, sondern am Fehlen der zahlreichen historischen Fotos, die im vorigen Jahr aus Anlass des Jubiläums die Semesterbroschüren bestückten. Trotzdem finden die Kursteilnehmer auch diesmal wieder rund 140 Angebote. 60 bis 80 Dozenten stehen im Frühjahrssemester zur Verfügung. Neben kreativen und gesundheitsfördernden Aktivitäten können sich die Kursteilnehmer auch mit politischen und wirtschaftlichen Themen auseinandersetzen. Aber auch Schulabschlüsse und berufliche Weiterbildung stehen auf dem Programm. Referenten aus wissenschaftlichen Einrichtungen und Universitäten In diesem Jahr bildet die Digitalisierung einen Schwerpunkt, erklärt die VHS-Leiterin. So wurden verschiedene Lernmöglichkeiten geschaffen, zu denen auch die Ausstattung der Räume mit digitaler Technik zählt, die den Lernbedürfnissen der Teilnehmer Rechnung tragen sollen. Zudem haben die Mitarbeiter der Volkshochschule ein neues Veranstaltungsformat entwickelt, das sich mit dem Online-Lernen auseinandersetzt. Damit will das kommunale Weiterbildungszentrum auch dem Trend auf dem Bildungsmarkt und der Wissensaneignung folgen. Bereits zum Semesterbeginn am 2. März widmet sich ein Vortrag den Fragen der digitalen Transformation und leitet damit den Themenmonat ein. Geplant sind vier Live-Online-Vorträge mit anschließendem Live-Chat. „Die Referenten kommen aus wissenschaftlichen Einrichtungen und Universitäten“, sagt Heike Strumpf. Sprachkurse sind nach wie vor beliebt Im Fachbereich Politik-Gesellschaft-Umwelt werden Live-Webinare unter dem Titel „Smart Democracy“ angeboten. Die Veranstaltungen werden nach dem gleichen Prinzip geplant: An einer ausgewählten VHS halten Referenten einen Impulsvortrag, dem sich eine moderierte Diskussion unter Einbeziehung von Publikumsfragen anschließt. Die Veranstaltung wird via Livestream in andere Volkshochschulen übertragen. So widmet sich ein Webinar dem Thema „Die Zukunft, in der wir leben wollen?!“. Ein anderes fragt: „Mit Messer und Gabel das Klima retten? Wie unsere Ernährung die Umwelt beeinflusst“. Im VHS-Sprachenland werden modernes Hocharabisch sowie in Schnupperkursen Italienisch, Polnisch und Spanisch gelehrt. Zudem stehen wieder ein Kompaktkurs Spanisch für Reisende sowie Angebote zur Vorbereitung auf Englischprüfungen (Realschule und Abitur) zur Verfügung. VHS-Leiterin Heike Strumpf ist nach wie vor begeistert, dass die Sprachkurse bei den Kursteilnehmern Anklang finden. Insbesondere die Englischkurse für Anfänger laufen noch immer sehr gut. Ein weiterer Dauerbrenner seien die Gesundheitskurse. Von Bewegung und Fitness bis hin zu Entspannung und Stressbewältigung sowie Gesundheitspflege ist alles dabei.