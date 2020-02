Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaerinnen feiern Fasching

Zu einer Faschingsparty lädt das Gothaer Frauenzentrum am Rosenmontag, 24. Februar, in seine Räume am Brühl 4 ein. Um 15 Uhr geht es los. Für Unterhaltung sorgt das Duo Druckluft, das mit Akkordeon und Cajon Musik macht. Interessierte werden um Anmeldung im Büro des Frauenzentrums gebeten, das montags bis mittwochs von 10 bis 18 Uhr und donnerstags bis 16.30 Uhr geöffnet ist.

Faschingsparty am Montag, 24. Februar, 15 Uhr, Frauenzentrum Gotha