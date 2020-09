Aus ihren Kolumnen, die Katharina Müller wöchentlich für diese Zeitung schreibt, liest die Gothaer Stadtschreiberin am Samstag, 19. September, 17 Uhr, in der Buchhandlung Salzmann in Waltershausen. Die Lesung ist Teil des Programms des Heimat-Shoppens in Waltershausen, das bereits am Freitag beginnt. 20 Händler sowie Vereine beteiligen sich daran. Verschiedene Musiker unterhalten an beiden Tagen.