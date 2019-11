Die Grundschule „Erich Kästner“ in Gotha-Sundhausen liegt direkt am Gleiskörper der Thüringer Wald- und Straßenbahn.

Gotha. Einblick in den Alltag in Unterricht und Hort am 23. November wird angeboten. Lehren Kneipps werden beachtet. Förderverein beteiligt sich.

Grundschule in Gotha-Sundhausen öffnet die Türen

In Gotha-Sundhausen öffnet am 23. November die Staatliche Grundschule „Erich Kästner“ ihre Türen, teilt die Stadtverwaltung mit. Von 10 Uhr bis 12 Uhr können Kinder, Eltern und Gäste die zertifizierte Kneipp-Schule kennen lernen. Sie erfahren, wie die fünf Säulen der Lehre Sebastian Kneipps in den Schulalltag integriert werden, erhalten Einblick in das Unterrichtsgeschehen sowie das Schulleben und lernen Angebote des Hortes kennen. Alle Besucher haben Gelegenheit, mit den Pädagoginnen des Hauses ins Gespräch zu kommen. Der Förderverein bereite ein leckeres Frühstücksbuffet vor. Das Team der Grundschule „Erich Kästner“ freue sich darauf, am Samstag Eltern und Kinder in Sundhausen begrüßen zu dürfen.