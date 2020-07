Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gute Werte für Herzmedizin in Gotha

Die Kardiologie des Helios-Klinikums Gotha wartet im Krankenhausspiegel Thüringen mit guten Zahlen auf. Das Vergleichsportal informiert jetzt auch über Herz-Medizin. 20 der rund 30 Krankenhäuser Thüringens veröffentlichen dazu ihre Ergebnisse. Das Klinikum Gotha bildet die fünftgrößte kardiologische Fachabteilung nach Jena, Bad Berka, Erfurt und Gera.

Laut Vergleich wird in Thüringens Krankenhäusern etwa beim Einsatz eines Herzschrittmachers die empfohlene Operationsdauer besser eingehalten als im Bundesdurchschnitt. Die Sterblichkeit beim Einsatz eines Herzschrittmachers liege in Thüringen bei 1,16 Prozent, auf Bundesebene bei knapp 1,4 Prozent, in Gotha bei null. In Thüringen beginne die akute Behandlung eines Herzinfarktes in zwei Drittel aller Fälle innerhalb einer Stunde nach stationärer Einlieferung. In Gotha betrage dieser Wert 83 Prozent.

Vermehrt werde das Herzgewebe, das Fehlreize aussendet, mit Kälte bis zu minus 75 Grad verödet. Das Klinikum Gotha führe diese Eingriffe seit 2008 in großer Zahl durch, so Chefarzt Karsten Reinig.