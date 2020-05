Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: „Eins zu eins“ und mit Abstand

Pfingsten 2020 läuft etwas anders ab als all die Jahre zuvor – ohne Volksfest und Maientanz, auch ohne das etablierte Pfingstfestival der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach. Doch im Vergleich zu Ostern vor sieben Wochen gibt es spürbare Corona-Erleichterungen. Zudem locken Sonnenschein und grünende Natur ins Freie.

Mit einer Reihe von Konzerten in Kleinstbesetzung unterm Himmelszelt haben die Philharmoniker in den letzten Tagen aufhorchen lassen und Freude bereitet. Pfingsten folgte eine Mini-Steigerung mit musikalischen Gottesdiensten unter dem Motto „Bach meets Beethoven“ in der Margarethenkirche Gotha.

Auch Pianistin Ragna Schirmer, dieses Jahr „Artist in Residence“ in Gotha, tritt auf, in einem Live-Stream-Konzert mit dem Titel „1 zu 1 wird 111“. Wegen der aktuellen Bestimmungen darf nur ein Besucher unmittelbar dabei sein, aber viele können unter www.philharmonie-live.de mithören und sehen. Aus den zahlreichen Zuschriften, die sich um den einzigen Platz des „1:1“-Konzertes von Ragna Schirmer beworben haben, ist Heike Eberlein als glückliche Live-Zuhörerin ausgewählt worden.

Viel Hochgenuss ihr und Freude allen, die hoffentlich trotz des gebotenen Abstands fröhliche Pfingsten erleben!