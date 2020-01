Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Händler aus Waltershausen für digitales Zeitalter begeistern

Die Aktion Heimatshoppen in Waltershausen lädt am 23. Januar zu einem Informationsabend ein. Ab 18.30 Uhr will Christian Döbel, Gründer der Aktion, mit Unternehmern, Händlern, Selbstständigen und Interessierten von Waltershausen zusammenkommen. Veranstaltungsort ist das Waldhaus in der Zeughausgasse.

In lockerem Gespräch soll über Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Fördermittel gesprochen werden. Des Weiteren soll nach der positiven Bilanz der ersten Veranstaltung im vergangenen Jahr über die nächsten Veranstaltungen des Heimatshoppens diskutiert werden. Begrüßen darf der Waltershäuser dabei Anja Wolf und Jörn Fröbel, die über Unterstützung durch die IHK bei der Suche nach Auszubildenden sowie über das Förderprogramm „Digitalbonus“ berichten werden, das den Händlern den Übergang ins digitale Zeitalter erleichtern soll. „Wichtig für die Waltershäuser Händler ist aus meiner Sicht, sich bei diesen Themen zusammenzuschließen und Erfahrungen zu teilen“, sagt Döbel. Vorgestellt werden soll den Händlern eine App, die den Online- mit dem Präsenzhandel verbinden soll. „Diese ist speziell für Städte wie Waltershausen entwickelt worden“, erklärt Döbel. Geschäftsführer Tobias Kallinich aus Erfurt will das Onlineprodukt an dem Abend vorstellen.