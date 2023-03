Handreichung fürs Berufsleben

Nadine Henning, Ausbildungsschwester in der Helios-Klinik Gotha, gibt Freytag-Gymnasiasten Einblicke in den Arbeitsalltag des Krankenhauses. Der fängt mit dem Desinfizieren der Hände an.

Gotha-Siebleben. Berufs- und Studienorientierungstag zeigt im Freytag-Gymnasium Gotha-Siebleben Wege nach dem Abitur auf.

Nadine Henning führt Freytag-Gymnasiasten akkurates Händewaschen vor. „Hygiene fängt bei Desinfektion an“, sagt die Krankenschwester der Helios-Klinik Gotha. Sechs Arbeitsschritte seien dazu notwendig, verdeutlicht sie. Die Schüler eifern ihr nach. Die Nagelprobe erfolgt mit Derma-Check-Box. UV-Licht stahlt auf die Hände. Die Färbung zeigt an, wo noch mögliche Infektionsherde sitzen.

Die Gymnasiasten absolvieren keine nachträgliche Hygiene-Schulung zur Corona-Abwehr, sondern erste Handreichungen, um in einer Klinik oder Arztpraxis arbeiten zu können. Nadine Henning, die im Gothaer Krankenhaus den Pflegewuchs anleitet, Azubi Gabriel Gonzalez sowie Klinik-Bereichsleiterin Sarah Broska geben Schülern Einblicke, was sie erwarten würde, sollten sie eine medizinische Berufslaufbahn einschlagen. Sie nutzen dazu den Berufs- und Studienorientierungstag des Freytag-Gymnasiums in Gotha-Siebleben. Der hat am Donnerstag etwa 25 Firmen und Institutionen eine Plattform geboten, um Freytag-Schülern der 10. bis 12. Klassen ihre Einrichtungen sowie Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vorstellen zu können.

Azubi Gabriel Gonzalez verdeutlicht Marie unterm UV-Licht, wo die Hände noch nicht klinisch rein sind. Foto: Wieland Fischer

Während der Pandemie musste der bei Freytag etablierte Orientierungstag ausfallen. Auch Kontakte zu Firmen waren unterbrochen oder liefen auf Sparflamme. Umso mehr legt sich Cornelia Bomberg, die stellvertretende Schulleiterin, für das Gelingen des Schnuppertags in Sachen Berufs- und Studienorientierung ins Zeug. Diesmal sind auch die Zwölfer einbezogen, die eigentlich vorm Abitur stehen. In Vorjahren waren in erster Linie Zehnt- und Elftklässler angesprochen. Sie alle können die Angebote aufsaugen, wünscht sich die Lehrerin.

Polizei, Zoll und Bundeswehr haben Werber geschickt. Krankenkassen und Banken, TU Ilmenau, Hochschule Schmalkalden und Berufsakademie Eisenach sind mit Ständen vertreten. Firmen wie die Fahrzeugtechnik Gotha offerieren duale Studienmöglichkeiten.

Inwieweit sich Schüler von derartigen Anregungen bei der Berufs- und Studienwahl leiten lassen, das sei schwer zu messen, räumt Cornelia Bomberg ein. Doch der Praxisbezug sei für angehende Abiturienten unerlässlich. Dazu gehören bei Freytag Praktika der Neuntklässler. Auch diese Einblicke in die Berufswelt waren in den letzten drei Jahren erschwert.

„Wir müssen die Schüler wieder in die Betriebe bekommen“, findet auch Nadine Henning. Ein Berufs- und Studienorientierungstag wie bei Freytag sei eine gute Gelegenheit, um dazu Kontakte zu knüpfen.