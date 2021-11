Haushalt für Tambach-Dietharz soll Januar 2022 beschlossen werden

Blick auf Tambach-Dietharz von der Alten Talsperre aus. In der Stadtverwaltung wird derzeit über den Haushalt 2022 in den Ausschüssen diskutiert.

Tambach-Dietharz. Tambach-Dietharz will Anfang Januar 2022 seinen Haushalt beschließen. Derzeit laufen noch die Beratungen in den Ausschüssen.

Mitten in der Haushaltsdiskussion stecken die Stadträte von Tambach-Dietharz. Gegenwärtig bereitet die Stadtverwaltung die Zahlen für den Verwaltungshaushalt vor. Der Vermögenshaushalt steht bereits, bestätigt Bürgermeister Marco Schütz (parteilos).

Bereits am Mittwoch, 1. Dezember, treffen die Vertreter des Hauptausschusses zu einer Sitzung zusammen, um die letzten Detailfragen abzuklären. „Wir wollen am 15. Dezember den Verwaltungshaushalt im Stadtrat vorlegen“, sagt Schütz. Anfang Januar des kommenden Jahres soll der Gesamthaushalt von Tambach-Dietharz beschlossen werden. „Wir machen uns keinen Stress, bei uns läuft es immer anders“, so der Bürgermeister. Große Änderungen gegenüber dem Haushalt 2021 seien nicht zu erwarten.