Bad Tabarz. Der älteste aktive Schauspieler der Welt liest im Kukuna in Bad Tabarz aus seiner Biografie.

Herbert Köfer kommt nach Bad Tabarz

Schauspieler Herbert Köfer ist am Samstag, 18. April, um 19 Uhr im Kukuna in Tabarz zu erleben. Er liest aus seinem Buch „99 und kein bisschen leise“.

Köfer verheimlichte seinen Eltern einst die Bewerbung an der Schauspielschule. Später wurde er zum Garant für gute Unterhaltung, ob beim Fernsehen, im Film, beim Rundfunk, in den Synchronstudios oder auf der Bühne, heißt es vom Veranstalter.

Viele Zuschauer kennen ihn aus großen Unterhaltungsshows und von seinen Rollen in Familienserien. Auch im Rundfunk war seine Stimme bekannt: 13 Jahre lang hieß es insgesamt 764 Mal: „Neumann, zweimal klingeln“. Auf dem Bildschirm oder der Filmleinwand erschien er in Rollen der Produktionen „Nackt unter Wölfen“, „Grenadier Wordelmann“ oder in den Fallada-Verfilmungen „Wolf unter Wölfen“.

Heute sei Herbert Köfer mit 99 Jahren der älteste aktive Schauspieler der Welt und steht in seinem nunmehr 80. Berufsjahr regelmäßig auf deutschen Theaterbühnen. In Bad Tabarz erzählt er von heiteren Episoden über große und kleine Rollen, über Begegnungen mit Kollegen und über amüsante Begebenheiten.

