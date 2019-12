Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herzogin auf Spurensuche in Gotha

Am Montag, dem 16. Dezember, 17 Uhr, gibt es für Fans der Royals ein besonderes Kino-Erlebnis in Gotha: Das Cineplex in der Gartenstraße zeigt erstmals die ZDFzeit-Reportage „Fergie exklusiv – Die Herzogin von York und das Geheimnis der Windsors“. Das kündigt die Stadtverwaltung Gotha an.

Im Mai dieses Jahres nämlich machte die Herzogin von York – besser bekannt unter dem Namen Fergie – Station auf Schloss Friedenstein, um ein verborgenes Kapitel der Familiengeschichte der Windsors zu erforschen. Ziel ihres Interesses: Die rebellische Herzogin Luise, die im 19. Jahrhundert nach einem Skandal, der europaweit für Aufsehen sorgte, in die Verbannung geschickt und für immer von ihrem Sohn, Prinz Albert, getrennt wurde. Über die Schwiegermutter der legendären Queen Victoria ist bisher wenig bekannt.

Begleitet von den ZDF-Autoren Ulrike Grunewald und Karlo Malmedie hat sich Sarah, Herzogin von York, deshalb auf eine Reise durch England und Deutschland gemacht. Ulrike Grunewald wird im Cineplex dabei sein. Ebenfalls anwesend sind die Gothaer Gesprächspartner, die in der Dokumentation mitwirken, unter anderen Tobias Pfeifer-Helke, Direktor der Stiftung Schloss Friedenstein, sowie Lutz Schilling und Rosemarie Barthel vom Thüringischen Landesarchiv.

Kostenlose Eintrittskarten können in der Tourist-Information Gotha am Hauptmarkt sowie am Veranstaltungstag ab 16 Uhr im Cineplex-Kino abgeholt werden.