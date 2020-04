Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hey und Maier für Bürger aus Kreis Gotha am Telefon

Georg Maier, Innenminister und SPD-Abgeordneter des Thüringer Landtages, bietet seine

Thüringen Innenminister Georg Maier SPD Foto: Peter Riecke

Bürgersprechstunde nun telefonisch an. Unter der Rufnummer 03622/ 2078 777 ist er am Montag, 6. April, laut Plan von 16 bis 18 Uhr erreichbar. Genauso verfährt auch Matthias Hey, der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag. Er will ebenfalls am Montag, 6. April, von 16 bis 18 Uhr erreichbar sein, unter der Rufnummer 03621/733 216.