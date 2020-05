Hilfe für Freischaffende

Mitglieder der Thüringen Philharmonie haben in den eigenen Reihen für notbedürftige freischaffende Musiker-Kolleginnen und -Kollegen gesammelt, teilt das Orchester mit. Sie spenden 2.250 Euro an die Musiker-Nothilfe der Deutschen Orchester-Stiftung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Diese habe in den vergangenen Wochen bereits mehr als 1,6 Millionen Euro an Spenden erhalten. „Ein starkes Zeichen der Solidarität“, meint dazu der Geschäftsführer der Deutschen Orchester-Stiftung, Andreas Bausdorf, der „sich herzlich für die Spende der Musiker der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach“ bedankt.

Initiiert wurde die Sammlung durch den Orchester-Vorstand der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach. „Für uns selbst war die Spendensammlung ein wichtiges Zeichen der Verbundenheit mit den vielen freiberuflichen Musikerinnen und Musikern, denen der Kultur-Lockdown derzeit die Existenzgrundlage nimmt“, erklärt dazu Christfried Münzel, ein Mitglied des Orchester-Vorstandes. „Für uns ist klar: Wir müssen gemeinsam durch die Krise gehen und dabei Solidarität zeigen!“

Die Deutsche Orchestervereinigung hat in der von ihr getragenen gemeinnützigen Deutschen Orchester-Stiftung einen Nothilfefonds für freischaffende MusikerInnen in der Corona-Krise eingerichtet. Seit dem 16. März wurden Spenden gesammelt. Für den 20. März vermeldet die Stiftung auf ihrer Homepage einen Spendenstand von 1.632.000 Euro. Mehr als 3.000 Betroffene haben Hilfen erhalten. Berechtigt seien alle bei der Künstlersozialkasse gemeldeten Freischaffenden. Die Deutsche Orchester-Stiftung bittet weiter um Spenden für die Freischaffenden in Deutschland, so dass Nothilfe geleistet werden könne. Jeder Euro helfe.