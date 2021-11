Was hat den oder die Täter angetrieben, einen Kindergarten mit Kunstblut zu beschmieren?

"HIV Plus" an der Fassade: Gothaer Kindergarten mit Kunstblut beschmiert

Gotha. Wer macht so etwas? Bislang unbekannten Tätern ist ein Gothaer Kindergarten offenbar ein Dorn im Auge. Denn am Wochenende beschmierten sie das Gebäude mit Kunstblut.

Die Polizei wurde Sonntagabend über einen Vorfall im Kindergarten in der Gothaer Bendastraße informiert. Unbekannte Täter hatten am Wochenende bzw. schon Freitagabend die Hausfassade des Gebäudes mit Kunstblut beschmiert - auf einer Fläche von ungefähr einem Quadratmeter.

Wie eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen außerdem mitteilte, schrieben die Täter "HIV Plus" an eine Wand und malten drei Handabdrücke daneben.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen.

