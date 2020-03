Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochzeitsfeier aufgelöst

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen hat sich im Landkreis Gotha am Montag auf 14 erhöht; Stand 18 Uhr. Am Vortag waren zum gleichen Zeitpunkt noch neun Fälle registriert worden.

Im Vergleich zu anderen Regionen sei das noch eine niedrige Zahl. „Es werden bei uns auch noch mehr Menschen daran erkranken. Wir können uns da nicht in falscher Sicherheit wiegen“, warnt Adrian Weber, der Sprecher des Landratsamtes Gotha.

Die vom Freistaat und Landkreis verfügten verschärften Beschränkungen würden im Großen und Ganzen eingehalten. Am Wochenende musste die Polizei mehrfach eingreifen, weil es zu größeren Menschenansammlungen gekommen war. In Gotha-West ist in einer Bar eine Hochzeitsfeier aufgelöst worden. In Waltershausen wurde ein Friseursalon geschlossen. In Tambach-Dietharz wurde eine Familienfeier in einer Gaststätte von Ordnungskräften beendet.