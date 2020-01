Christine Mahr vom Kur- und Tourismusamt Friedrichroda (rechts) und Susanne Hensel vom Ahorn-Berghotel Friedrichroda informierten die Messebesucher auf der Touristikmesse in Utrecht über die Region in Thüringen.

Friedrichroda. Großes Interesse von Messebesuchern erhielten die Vertreter des Kur- und Tourismusamtes Friedrichroda in Utrecht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Holländische Urlauber fahren gern nach Friedrichroda

Die „Vakantiebeurs“ ist eine große Touristik- und Freizeitmesse. Mehr als 1000 Aussteller, darunter Reiseveranstalter, Länder und Regionen, sowie lokale Reiseexperten, präsentieren sich auf der Vakantiebeurs-Messe in Utrecht und stellen ihre aktuellen Reiseangebote vor. Eine Woche lang waren die „3 mit Prädikat“, das sind die Heilklimatische Kurorte Friedrichroda und Finsterbergen sowie das Kneippheilbad Bad Tabarz auf der Tourismusmesse präsent.

Christine Mahr vom Kur- und Tourismusamt Friedrichroda und Susanne Hensel vom Ahorn-Berghotel Friedrichroda vertraten die Inselsbergregion. Sie hatten zahlreiche Fragen zum Thüringer Wald, der Aktivregion Rennsteig, Kultur- und Naturregion Friedrichroda, Finsterbergen und Bad Tabarz zu beantworten. Ob Radfahren, Rennsteigwandern oder Musiktouren – alles war für die Fachbesucher interessant. Auch ein großes Interesse am Heilklima- und Gesundheitswandern in der Region wurde bekundet.

„Auch im letzten Jahr hat sich wieder gezeigt, dass viele Gäste aus den Niederlanden ihren Urlaub in der Inselsbergregion verbracht haben und wir freuen uns, wenn wir viele bekannte Gesichter bei uns in Friedrichroda, Finsterbergen und Bad Tabarz wiedersehen.“, so Kurdirektor Hagen Schierz.