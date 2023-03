Holzerntemaschine in Friedrichroda in Flammen: 500.000 Euro Schaden

Friedrichroda Eine brennende Holzerntemaschine hat die Feuerwehr in Friedrichroda gelöscht. Es entstand hoher Sachschaden.

In Friedrichroda im Landkreis Gotha ist am Donnerstagmorgen ein Harvester in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, war die Holzerntemaschine in der Straße Am Schwarzbach geparkt und sei in Vollbrand geraten.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, Personen wurden nicht verletzt. Der an der Holzerntemaschine entstandene Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

