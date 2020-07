Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Horn trifft Orgel“in Seebergen

Diesen Sonntag, 12. Juli, 18 Uhr geht in Seebergen der Orgelsommer weiter. Zum Motto „Horn trifft Orgel“ spielen Sebastian Fuhrmann aus Meiningen an der Hesse-Orgel und Stephan Katte aus Weimar Alphorn/ Waldhorn in der St.-Georg-Kirche Seebergen. Es erklingen Werke von Homilius, Telemann, Rinck und anderen Komponisten. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Angepasst an die momentanen Pandemie-Umstände erfolgt der Ein- und Auslass mit einer Mund- und Nasenbedeckung, die während des Konzertes abgenommen werden kann. Auf die erforderlichen Abstände im Publikum werde geachtet, teilt Petra Mänz vom Freundeskreis Hesse-Orgel Seebergen mit.