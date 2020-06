Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ideenreiche Gothaer gesucht

Zur Teilnahme an „Machen!2020“ ruft der hiesige Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU) auf. Der Wettbewerb fördert Bürgerengagement in den neuen Bundesländern. Mit Ideen in den Kategorien „Lebensqualität stiften und Zusammenhalt vor Ort stärken“, „Ost-West-Partnerschaft: Gemeinsamkeiten entdecken“ sowie „Grenzüberschreitende Partnerschaften in Europa – Zusammenarbeit verbindet“ können sich Gruppen bis Ende Juli bewerben und bis zu 15.000 Euro gewinnen.

„Leider sind wir immer noch weit entfernt von den normalen Verhältnissen. Aber genau aus diesem Grund ist es besonders wichtig, die zahlreichen bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Initiativen zu unterstützen“, teilt Schipanski mit.

Weitere Informationen unter www.machen2020.de