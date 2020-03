Ein Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung schaut sich das am Montag in Gotha verunglückte Flugzeug genau an.

In Gotha geht Suche nach Absturzursache weiter

Das Kleinflugzeug vom Typ Columbia, das am Montagmittag in einer Kleingartenanlage nahe des Hauptfriedhofs Gotha notgelandet war, lag auch am Dienstag noch dort. Vielmehr hing es jetzt an der Absturzstelle. Denn ein Abschleppunternehmen aus Eisenach hatte die Maschine mit sehr breiten Gurten und einem Kranausleger des Abschlepp-Lkw so weit angehoben, dass die Untersuchungen zur Unglücksursache auch an der Unterseite der Maschine fortgesetzt werden konnten.

Ein Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde dabei von Kriminaltechnikern der Landespolizeiinspektion Gotha unterstützt. Sie nahmen nicht nur Proben des Treibstoffs, sondern schauten sich auch den Motor ganz genau an. Der nämlich war nach ersten Erkenntnissen komplett ausgefallen. Der 64-jährige Pilot, der am Flugplatz in Gotha-Ost gestartet war, habe das Flugzeug nicht mehr steuern können. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. „Wenn ich mich hier so umschaue, dann war die unbewirtschaftete Parzelle als Notlandestelle ein großes Glück“, sagte Michael Gerischer, einer der Kriminaltechniker. Rundherum sind fast durchweg genutzte Kleingärten, und das Spanplattenwerk ist ebenfalls ganz in der Nähe. Die Techniker hatten bereits am Montag bis zum Abend gearbeitet. Über Nacht wurde die Absturzstelle von der Polizei bewacht, ehe die Untersuchungen am Dienstag weiter gingen, bei denen dann auch das Abschleppunternehmen half. „Ein Flugzeug haben wir bisher noch nie geborgen“, sagte Alexander Planer, Chef der Firma. Die Feuerwehr Gotha war für den Brandschutz ebenfalls vor Ort – wie schon am Tag zuvor. Zwei Männer standen permanent mit Atemschutzgeräten parat, und auch Schlauchleitungen vom Tanklöschfahrzeug waren Richtung Flugzeug ausgerollt. „Zum Glück hat die Maschine beim Aufprall kein Feuer gefangen. Aber wir müssen auch das Ablassen des Treibstoffs absichern“, erklärte Andreas Ortlepp von der Berufsfeuerwehr. Weitere Fotos gibt es im Internet unter www.ta-gotha.de.