In Ohrdrufer Supermarkt eingebrochen

Ohrdruf. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den Tätern

Ein oder mehrere Unbekannte brachen zwischen dem Freitag, gegen 16 Uhr, und Montagmorgen, gegen 7.45 Uhr, in einen Getränkemarkt in der Ohrdrufer Weststraße ein. Laut Polizeimeldung verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang und durchsuchten den Innenraum. Ihre Beute umfasst zahlreiche Zigarettenschachteln mit einem Wert im vierstelligen Bereich. Durch den Einbruch sei ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstanden. Die Gothaer Polizei sucht Zeugen,Hinweise an die Telefonnummer: 03621/781124.