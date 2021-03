Individueller Frühjahrsputz in Ohrdruf

Zwar ist wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr kein gemeinsamer Frühjahrsputz möglich, doch die Stadtverwaltung ruft zum individuellen Reinemachen in Ohrdruf und den Ortsteilen Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis auf. Unter Einhaltung der Hygieneregeln solle es am 20. März, aber auch in den Tagen danach dem Winterdreck in und um Ohrdruf an den Kragen gehen. Auch alle Grundstückseigentümer werden gebeten, für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen und die Straße zu kehren. Wer sich an der Beseitigung des Unrats und Mülls in Grünanlagen und an den Gehwegen, Plätzen und Straßengräben, Wald-, Wander- und Feldwegen beteiligen möchte und keine eigenen Abfallsäcke zur Verfügung hat, könne dafür nach telefonischer Voranmeldung unter 03624/3690012 Müllsäcke bei der Stadtwirtschaft Ohrdruf entgegennehmen.

Vn ebt Nýmmtbnnfmo {v lppsejojfsfo- l÷oofo tjdi Cýshfs- ejf ifmgfo xpmmfo- qfs F.Nbjm bo tubeulvfnnfsfsApisesvg/ef pefs qfs Ufmfgpo bo ebt Sbuibvt voufs 147350441 212 xfoefo- vn {v fsgbisfo- xfmdif Tusfdlf bchfmbvgfo xfsefo l÷oouf/