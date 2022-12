Henning Schäfer, der Landschaftsarchitektur an der Fachhochschule Erfurt studiert, schreibt seine Masterarbeit zum japanischen Garten in Reinhardsbrunn. Hier steht er an einem doppelstämmigen Hiba-Lebensbaum, der aus der Anfangszeit des Gartens stammt. Links ist der Bachlauf zu erkennen.