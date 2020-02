Im Bürgerhaus in Georgenthal stellen sich die Kandidaten am 10. März zu einer Podiumsdiskussion.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kandidaten für Georgenthal stehen fest

Achim Seeber als Einzelbewerber, Florian Hofmann (CDU) und Steffen Kämmerer (SPD), das sind die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 22. März in Georgenthal, über deren Zulassung der Wahlausschuss bereits am Abend des 18. Februar entschieden hat. Für den Gemeinderat sind vier Listen und ein Einzelbewerber zugelassen. Die Listen kommen von der CDU, der SPD, der Verbindung Bürger für Georgenthal und Nauendorf mit der Allianz der Vereine und Bürger sowie der Sportgemeinschaft Petriroda. Einzelwahlvorschlag ist Sabine Marx, Vorsitzende des Altenberger Heimatvereins. 20 Sitze sind im Gemeinderat zu vergeben. Am 10. März wird es ab 19 Uhr im Bürgerhaus in Georgenthal in der Bahnhofstraße 8 eine Podiumsdiskussion mit den drei Kandidaten geben.