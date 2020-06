Gotha. Die Coronazahlen im Landkreis Gotha sind am Montag gleichgeblieben.

Keine neuen Erkrankten im Kreis Gotha

Nach wie vor unverändert geblieben sind die Coronazahlen für den Landkreis Gotha. So geht das Robert-Koch-Institut Berlin auch am Montag von insgesamt 314 bislang positiv getesteten Personen für die Gothaer Region aus. Davon sind sechs Personen an Covid-19 erkrankt. Zwei von ihnen werden stationär behandelt, vermeldet die Pressestelle des Landratsamtes.

Inzwischen genesen sind 278 Personen, und bislang verstorben sind 30 Personen.