Klassisches zu Kaffee und Kuchen in Gotha

Zum 20. Mal als Direktor des Hotels „Der Lindenhof“ konnte Olaf Seibicke knapp 200 Zuhörer im Saal des Hauses zum „Kaffee- und Kuchenkonzert“ der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach begrüßen.

Chefdirigent Markus Huber leitete zum ersten Mal dieses Konzert; er wollte dabei, wie er sagte, „lauter musikalische Kuchenstücke“ servieren, garniert durch seine charmant-amüsante Art, durchs Programm zu führen.

Schwungvoll begann es mit der Ouvertüre zur Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß (Sohn), darin waren bereits eine Reihe von perfekt aufspielenden Instrumentalsolisten des Orchesters zu erleben.

Der „Ballsirenen-Walzer“ nach Motiven aus der Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár ließ ein deutliches Mitsummen im Saal hören; der „Blumenwalzer“ aus dem Ballett „Der Nussknacker“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski erfreute mit wunderschönen Harfen-Arpeggien. Im Kontrast dazu wurde der „Ungarische Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms in wildem Tempo geboten, während abschließend eingängige Melodien aus Suiten zur Oper „Carmen“ von Georges Bizet erklangen.

Als Überraschung hatte Huber die auf Gran Canaria geborene Sopranistin Elisandra Melián vom Theater Pforzheim angekündigt.

Sie setzte zwischen die Orchesterwerke herrlich leichtfüßige Gesangsstücke mit ihrer klaren, ausdrucksstarken Stimme und brillierte in der Königin-der-Nacht-Arie „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ mit fantastischen Spitzentönen. Adeles Lied „Mein Herr Marquis“ aus der „Fledermaus“ sang sie auf neckische Weise und schlenderte dabei schalkhaft an den Tischen der Gäste vorbei, so auch beim Lied „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ der Giuditta aus Lehárs gleichnamiger Operette.

Zwei Zugaben erklatschten sich die begeisterten Besucher. Liebevoll dargeboten sang Elisandra Melián das „Vilja-Lied“ der Hanna Glawari aus „Die Lustige Witwe“ von Lehár, und Markus Huber blieb am Ende nur, das Publikum im Mitklatschen beim schmissigen „Radetzky-Marsch“ von Johann Strauß (Vater) zu dirigieren.