08.11.2019, 01:01

Schwabhausen SchwabhausenDer Kleintierzuchtverein Schwabhausen lädt am Wochenende Besucher ein, in die Ausstellungshalle in der Wechmarer Straße in Schwabhausen zur Kleintierausstellung zu kommen. Die Vereinsmitglieder zeigen in der Ausstellungshalle Gänse, Hühner, ...