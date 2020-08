Gotha. The Trouble Notes spielen an zwei Terminen im Konzertgarten des Parks. Sie fordern ihre Zuhörer auf, Unruhestifter zu werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kosmopolitische Instrumentalmusik im Tierpark Gotha

Die Berliner Band The Trouble Notes ist zu den Tierparkkonzerten am Samstag, 8. August, 18.30 Uhr und am Sonntag, 9. August, 17 Uhr, zu hören. Mit Violine, Gitarre, Percussion und Bass kreieren die Mitglieder eine Instrumentalmusik, die traditionelle Elemente aus Klassik, Gipsy, Flamenco und Jazz mit den Klängen des 21. Jahrhunderts vereint.

The Trouble Notes kündigen an, gleichermaßen Songs ihres Debütalbums „Lose Your Ties“ von 2017 zu spielen, wie auch neue Stücke. „Diese Tour ist ein Zeugnis über die Wichtigkeit des Kontinents“, erklärt Sänger und Violinist Bennet Cerven. Demnach habe die europäische Identität Kooperation und Innovation gebracht. The Trouble Notes sehen sich als das musikalische Äquivalent zu diesem Kulturverständnis und laden ihr Publikum dazu ein, sich diesem Credo anzuschließen und „Troublemaker“, also Unruhestifter, zu werden.

Die Tickets berechtigen ab dem Einlasszeitpunkt, also jeweils eine Stunde vor Beginn, zum kostenfreien Betreten des Tierparks. Auf dem gesamten Tierparkgelände, einschließlich des Konzertgartens, gilt ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu haushaltsfremden Personen.

Ticket für 13,39 Euro gibt es unter www.eventbrite.de.