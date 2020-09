Auf dem Klosterplatz in Gotha kommt es zu Verkehrsbehinderungen (Archiv-Foto).

Gotha. Der Klosterplatz in Gotha wird für Bauarbeiten einen Tag gesperrt.

Kran versperrt Durchfahrt in Gotha

Weil ein Kran am Klosterplatz in Gotha steht, wird der Platz am Donnerstag, 24. September, im Zeitraum von 5 bis 22 Uhr zwischen der Augustinerstraße und der Jüdenstraße gesperrt.