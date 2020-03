Kreis Gotha: Kein Provinz-Bonus für Lehreranwärter

Wenn im Juli das Schuljahr endet, verabschieden sich im Kreis Gotha mindestens 25 Lehrkräfte in den Ruhestand. Die Zahl kann noch steigen, wie eine Sprecherin des Thüringer Kultusministeriums mitteilt. Sie rechnet damit, dass sich Kollegen für den vorzeitigen Ruhestand entscheiden.

Derzeit sind für Schulen in und um Gotha 23 Lehrerstellen ausgeschrieben. 44 Ausschreibungen gibt es für den Bezirk des Schulamtes Westthüringen. Darin weist der Kreis Gotha die meisten offenen Stellen auf.

Den größten Bedarf an Lehrernachwuchs gibt es in Westthüringen an Grundschulen. 21 Stellen sind im März ausgeschrieben worden, zehn davon im Kreis Gotha. Nur eine wird unbefristet angeboten. Grund für die Befristung sind oft mangelnde Qualifikationen, etwa ein fehlendes Staatsexamen.

Seit 2017 ist es in Thüringen auch für Seiteneinsteiger möglich, zu unterrichten. Im laufenden Schuljahr wurden im Kreis Gotha auf diese Weise vier Lehrer eingestellt. 74 Kollegen wurden insgesamt im Landkreis verpflichtet. 43 von ihnen sind verbeamtet. Den Beamtenstatus haben 65 Prozent von derzeit 1251 Lehrkräften im Kreis.

Auch an Regel- und Gemeinschaftsschulen ist der Wunsch nach Nachbesetzungen groß. Zehn Stellen werden im Bezirk angeboten, allesamt unbefristet. Die Hälfte geht auf Schulen im Kreis Gotha zurück. Gesucht wird vor allem in naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächern, nicht nur in Regelschulen. Einen allgemeinen Überhang gibt es in Geschichte, Sozialkunde und Geografie. Drei Gymnasiallehrer werden in Gotha gesucht.

Vergleichbar ist der Bedarf an Personal in den Gemeinschaftsschulen. Die zwei Berufsschulen in Gotha sind im Schulamtsbezirk derzeit die einzigen vergleichbaren Einrichtungen mit zwei offenen Lehrerstellen.

Eine Art Dorfzulage wird Lehreranwärtern im Kreis Gotha laut Thüringer Kultusministerium nicht gezahlt. Solche finanziellen Anreize hatte unter anderem das Land Sachsen Bewerbern in Aussicht gestellt, wenn sie Stellen im ländlichen Raum annehmen.

Wo Lehrer gesucht werden, ist nachzulesen auf www.thueringen.de/th2/schulaemter/westthueringen/stellenausschreibungen/.