Eine Gemeinsamkeit von Erfurter Anger und dem Wald? Da erschließt sich selbst beim dritten Blick kein Zusammenhang. Und doch ist er herzustellen. Beides nämlich ist von Menschen gestaltet. Im frühen 18. Jahrhundert bot der Thüringer Wald ein Bild des Jammers. Holzeinschläge, um die Kassen der Kleinstaaten zu füllen, und unterlassene Wiederaufforstung sorgten für kahle Bergrücken.

Was dereinst natürlich entstanden war, Wald aus Fichten, Tannen, Buchen und anderen Laubbäumen, gab es nicht mehr. Erst 1713 postulierte Hans Carl von Carlowitz, sächsischer Oberberghauptmann, die Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft. Künftig solle, so sagte er, nur so viel Holz dem Wald entnommen werden, wie nachwächst. Mit dieser Prämisse wurde auch der Thüringer Wald wieder aufgeforstet. Die Fichte setzte sich als schnell wachsende Baumart durch.

Und sie bestimmt heute noch das Bild des Thüringer Waldes, bis in die niederen Lagen. Das veranlasst nicht wenige Kritiker, die Borkenkäfer-Plage als hausgemacht zu betrachten. Überhaupt: Es gibt nicht wenige, die den Förstern vorwerfen, sie würden sich allein von Profitgier leiten lassen und den Wald bis auf den letzten Baum ausbeuten. Für ein klärendes Gespräch hat sich Finsterbergens Forstamtsleiter Gerhard Struck mit Kritikern getroffen.

Die Holzvollerntemaschine ist besser als ihr Ruf

Etwa mit Rainer Kriegel, er findet: Die Forstwirtschaft richte sich gegen den Wald. Moderne Technik zerstöre Waldboden, damit die Stämme so effektiv wie möglich geerntet werden können. Die Effektivität des Harvesters bestätigt Struck dem Tambach-Dietharzer. Er hat Kriegel und dessen Frau Monika sowie den Gothaer Harald Thiel zu Gast, um dem Trio einen Einblick auf die Arbeitsweise im Forstamt zu geben. Es erfährt, dass der Harvester, eine Holzvollerntemaschine, besser ist, als sein Ruf.

Bäume, die unter der Motorsäge fallen, hinterlassen Waldschäden. So sehr sich auch die Waldarbeiter bemühen, den Stamm so zu legen, dass er wenig Jungwuchs vernichtet. „Der Harvester entnimmt die Stämme stehend aus dem Bestand, entastet sie und legt sie für den Abtransport ab“, erklärt Struck. „Und hinterlässt tiefe Spuren im Wald, die dauerhaft den Boden schädigen“, wirft Rainer Kriegel ein.

Um das in Grenzen zu halten, sei ein Traktionsharvester entwickelt worden, entgegnet der Forstamtsleiter. Wenn die Räder der Maschine drohen im Waldboden durchzudrehen, zieht sie eine Seilwinde vorwärts. „Außerdem arbeiten die Harvester stets in der gleichen Rücke-gasse. Ist diese einmal angelegt, wird sie immer wieder benutzt. Deshalb sind einige sogar per GPS eingemessen.“ Dass so gearbeitet wird, um die Schäden bei der Holzernte so gering wie möglich zu halten, ist für Familie Kriegel neu.

Ökonomie im Wald vor Ökologie?

Rainer Kriegel schwärmt von einem Waldstück im Schmiedefelder Forst, das so aussieht, wie er sich einen Plänterwald vorstellt, die für ihn optimale Waldbewirtschaftung. Davon sei in Thüringen wenig zu sehen. Und nach 30 Jahren könne er auch nicht erkennen, dass der Waldumbau in Zeiten des Klimawandels sichtbare Fortschritte gemacht habe. Er sehe leider Ökonomie im Wald immer noch vor Ökologie. Und das sei, sagt er, in diesen Zeiten die falsche Strategie.

Dass sich die Wirklichkeit ganz anders präsentiert, will der Forstamtsleiter vor Ort dokumentieren. Schon hinter der Rodebachmühle kann er zeigen, dass zwischen den mächtigen Fichtenstämmen kleine Weißtannen wurzeln. Unweit vom Finsterbacher Pirschhaus zeigt Struck seinen Gästen einen Wald, der kürzlich durchforstet wurde. „Wenn das mein Wald wäre, dann hätte ich hier längst Laubgehölze gepflanzt“, sagt Kriegel.

Mit der Durchforstung wird für das nötige Licht gesorgt

Der promovierte Forstwissenschaftler Struck schüttelt den Kopf. „In diesem Fichtenbestand ist es noch viel zu dunkel. Da haben Laubbäume keine Chance.“ Er erklärt, dass hier mit weiterer Durchforstung erst einmal für das nötige Licht gesorgt werden muss. Damit wird den sogenannten Z-Bäumen Freiraum zum Wachsen geschaffen.

Das Z steht für Zukunft. „Diese Bäume werden später als Samenträger für den Zuwachs im Wald sorgen“, so Struck. Auf diese Weise bleibt der Fichtenwald in den Höhenlagen erhalten und verjüngt sich durch einheimische Pflanzen. Aber es wird kein reiner Fichtenwald mehr sein. Buche, Eiche und andere Laubbäume bringt der Mensch auf die Fläche, zudem kann sich ansiedeln, was die Natur von sich aus beisteuert, wie Eberesche oder Birke.

Der Forstamtsleiter ergänzt: „Sollte allerdings in so einem Bestand eine Buche stehen, gilt unsere ganze Aufmerksamkeit dem Laubbaum. Dann ist die Buche unser Z-Baum, auch wenn sie vielleicht nicht die kräftigste ist. Aber ihre Samen sorgen für die gewünschte Veränderung in diesem Bestand.“

Kampf gegen den Borkenkäfer

Die Gäste des Forstamtsleiters können im Wald zwischen Rodebachmühle und Luisenthal erleben, dass der Waldumbau im Forstamt Finsterbergen deutlich sichtbare Konturen hat, wenn man sie zu sehen versteht. Das ist nicht einfach, denken Förster doch in Jahrzehnten. Und zum Schluss können sie in der Flur Crawinkel den Wald so erleben, wie er im Endergebnis aussehen soll. Zwischen hohen Fichten stehen die unterschiedlichsten Laubbäume in den unterschiedlichsten Altersstufen. Ein Bestand, wie er exakt Rainer Kriegels Bild vom Wald entspricht. Von allein ist er nicht entstanden, sondern durch Eingriffe von Menschenhand. Der Weg zum Ziel braucht Zeit, viel Zeit. Und derzeit sind die Kräfte im Forstamt gebunden.

Seit drei Jahren schon ordnet sich alles dem Kampf gegen den Borkenkäfer unter. Da, sagt Kriegel, wolle er gern mithelfen. Wenn’s möglich sei, würde er Käferbäume dem Förster melden. Und auch bei Pflanzaktionen würden seine Frau und er zulangen. Ein Angebot, das Gerhard Struck gern annimmt. Denn der Wald braucht vielfältige Hilfe. Der Klimawandel vollzieht sich nicht, wie Gerhard Struck und viele andere gehofft hatten, langsam wie ein Dimmer. „Wir mussten erleben,dass es plötzlich passierte – wie bei einem Kippschalter.“