Kreis Gotha: Niedriger Wasserstand ist um diese Zeit ganz normal

Wer dieser Tage um die Schmalwasser- oder die Ohra-Talsperre wandert, sieht einen relativ niedrigen Wasserstand. Aktuell ist das Schmalwasser-Reservoir bei Tambach-Dietharz zu 65 Prozent befüllt, der Ohra-Speicher bei Luisenthal zu 59,2 Prozent. Diese Zahlen gab am Montag die Thüringer Fernwasserversorgung an. Sie betreibt im Freistaat fünf für die Versorgung genutzte Trinkwasser-Talsperren und 60 weitere Stau-Anlagen, die vor allem der Hochwasserrückhaltung, der Brauchwasserbereitstellung, der Wasserkraftgewinnung und der Freizeitgestaltung dienen.

„Solche Füllstände sind um diese Zeit des Jahres völlig normal, denn die Absenkungsphase geht zu Ende“, sagt Anne Barthel, Pressesprecherin der Thüringer Fernwasserversorgung. „Wir befinden uns nun am Beginn des hydrologischen Winterhalbjahres. Also der Saison, in der die Talsperren gefüllt werden.“

Regenmenge im langjährigen Mittelwert

Der deutlich unter hundert Prozent liegende Füllstand sei Ergebnis des Verbrauchs aus den letzten sieben bis acht Monaten, weil Wasser für verschiedene Nutzungen aus den Talsperren entnommen wurde. Es sei auch nicht zu trocken gewesen. Anne Barthel: „Die Niederschläge der Monate April bis Oktober dieses Jahres lagen nur unwesentlich unter dem langjährigen Mittelwert.“ Auf Basis des hydrologischen Gesamtjahres, das von November 2019 bis Oktober 2020 dauert, entspreche die Niederschlagssumme sogar genau dem durchschnittlichen Wert.

Der Gera-Stollen leitet das Wasser aus dem Langen Grund, Sieglitzbach, Kehltal, aus der Wilden Gera und der Zahmen Gera zur Ohra-Talsperre bei Luisenthal. Foto: Claudia Klinger

Nun war allerdings der November sehr trocken. Die Thüringer Fernwasserversorgung gehe zurzeit dennoch davon aus, dass auch bei unterdurchschnittlichen Winter-Niederschlägen ein ausreichendes Wiederauffüllen des Betriebsraumes möglich sei. „Dazu können wir auch alle Überleitungsstollen nutzen, so dass wir bis April 2021 am Ende der Auffüllphase weiterhin ein ausreichendes Rohwasservolumen für die Trinkwasserversorgung zur Verfügung haben werden“, so die Pressesprecherin.

Baustelle am Entnahmeturm bei der Talsperre Ohra

Der Gera-Stollen leitet zum Beispiel das Wasser aus dem Langen Grund, Sieglitzbach, Kehltal, aus der Wilden Gera und der Zahmen Gera zur Ohra-Talsperre. Auch nach dem trockenen Jahr 2019 waren die Trinkwasser-Speicher im Frühjahr dieses Jahres gut gefüllt – so die Ohra-Talsperre zu 95 Prozent. An diesem Reservoir findet derzeit kein Überlauf von der Vorsperre Kerngrund statt. „Sie wurde im Herbst dieses Jahres für Erkundungsarbeiten entleert und wird momentan wieder aufgefüllt“, erklärt Anne Barthel. Gebaut wird auch noch am Entnahmeturm der Talsperre Ohra. „Dafür musste der Wasserstand aber nicht abgesenkt werden.“

Zwischen 1960 und 1966 entstand die Ohra-Talsperre. Sie wurde Ende der 1990er-Jahre generalüberholt. Mit dem Trinkwasser aus diesem Reservoir werden täglich rund 700.000 Menschen in Mittelthüringen versorgt. Das Rohwasser wird in der unterhalb der Staumauer liegenden Trinkwasseraufbereitungsanlage in Luisenthal behandelt.

Die Schmalwasser-Talsperre wurde von 1988 bis 1993 errichtet. Sie stellt Rohwasser bereit, dient ebenfalls dem Hochwasserschutz und sorgt für einen Mindestabfluss an den Unterlauf des Schmalwassers.