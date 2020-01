Kreis Gotha: Rezeptsammelstellen für Medikamentenversorgung

Für Stadtbewohner ist die nächste Apotheke oft nur wenige Gehminuten entfernt. Auf dem Land müssen Menschen jedoch meist viele Kilometer überwinden, um an ihre Medikamente zu gelangen. Der Weg kann aber auch zum Briefkasten führen. Rezeptsammelstellen gibt es seit diesem Jahr auch in Bufleben und Schwabhausen.

Was als Notlösung angedacht war, ist im Landkreis Gotha bereits gängige Praxis: Rezepte werden in die Rezeptsammelstelle, eine Art Apotheken-Briefkasten, geworfen. Wochentags wird dieser täglich abends durch einen Botenfahrer geleert, der am nächsten Abend das gewünschte Medikament bis vor die Haustüre liefert und abkassiert.

So handhabt es die Ahorn-Apotheke Gotha, die zunächst bis 2022 in Bufleben und Schwabhausen ausliefert. Von der Filiale in der Bertha-Schneyer-Straße aus bearbeitet das pharmazeutische Personal die Bestellungen.

Der Botendienst ist kostenlos

In ländlichen Gegenden gehe das Konzept auf, so eine Mitarbeiterin der Ahorn-Apotheke. Im Unstrut-Hainich-Kreis, wo die Kette drei weitere Filialen hat, laufe die Lieferung über Rezeptsammelstellen schon erfolgreich. Der Service werde gut angenommen, immerhin sei der Botendienst kostenlos. Die Kunden bezahlen nicht mehr als in der Filiale. Da die Apotheke ohnehin in den Dörfern ausliefere, steigen die Kosten nicht erheblich.

Rezeptsammelstellen gibt es laut Thüringer Landesapothekenkammer neben Schwabhausen und Bufleben in neun Orten im Kreis: Ballstädt, Crawinkel, Molschleben, Pferdingsleben, Winterstein, Dachwig, Großfahner, Döllstädt und Gamstädt. Für Bewohner der Gemeinde Nesseaue ist die neue Rezeptsammelstelle im benachbarten Töttelstädt von Bedeutung.

Wenn auch die Zahl der Rezeptsammelstellen im Kreis wächst, die Zahl der Apotheken ist gleichbleibend bei 33 Einrichtungen. Nach Angaben der Landesapothekenkammer gab es seit 2015 keine Zu- oder Abgänge. 2018 schlossen die West-Apotheke in der Waltershäuser Straße und die Spitzweg-Apotheke in der Huttenstraße. Seit Beginn 2020 wird im Erdgeschoss des Ärztehauses am Mohren, wo die Spitzweg-Apotheke bis Mai 2018 war, ein neuer Betreiber erwartet.

Viele Stellen für wenige Pharmazeuten

Dass vor allem in Pharmazie und Medizin freie Stellen lange unbesetzt bleiben, weist die Bundesagentur für Arbeit nach. Durchschnittlich 133 Tage, so lang wie in keiner anderen Akademikerbranche, wartete man 2018 in Deutschland darauf, dass ein Apotheker oder Mediziner eine Stelle besetzt. Die Studentenzahlen verzeichneten indes kaum Zuwächse. Die Arbeitslosigkeit im Metier sei sehr gering, das deute auf einen Personalengpass.

Versorgungslücken sieht die Landesapothekenkammer im ländlichen Raum nicht. Zuletzt habe 2013 eine Dorf-Apotheke in Kleinfahner geschlossen. Die Entfernung von einer Apotheke zur nächsten betrage im Gothaer Umland höchstens 20 Kilometer, im Stadtgebiet nicht mehr als zehn Kilometer.

Die neuen Rezeptsammelstellen: Karl-Marx-Platz in Bufleben und Schwabhausen an der Feuerwehr, Gartenstraße 25.