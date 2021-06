Kreis Gotha und Ilm-Kreis: Schipanski auf Platz fünf der Landesliste gewählt

Kreis Gotha. Ungeachtet des Ergebnisses in seinem Wahlkreis hat der Abgeordnete für Gotha und den Ilm-Kreis damit gute Chancen auf ein Bundestagsmandat.

Die Thüringer CDU hat Tankred Schipanski an fünfter Stelle auf der Landesliste zur Bundestagswahl platziert. Damit hat er unabhängig vom Ergebnis in seinem Wahlkreis gute Chancen, in den Bundestag gewählt zu werden.

Tankred Schipanski sitzt bereits seit 2009 als Direktkandidat im Bundestag für den Kreis Gotha und den Ilm-Kreis im Wahlkreis 192. „Mein Wahlkreis und das Direktmandat haben für mich erste Priorität“, betont der Abgeordnete.

„Ich freue mich über die Bestätigung meiner Arbeit und den Rückenwind für die Bundestagswahl. Mit Christian Hirte an der Spitze gehen wir mit einem guten Team auf der Landesliste in den Bundestagswahlkampf“, so der 44-Jährige. Er wolle die Menschen im beiden Kreisen weiter so in Berlin vertreten, wie es ihm bisher möglich gewesen sei.

Schipanski tritt im Ringen um den Bundestagswahlkreis 192 an gegen Michael Müller von der SPD, Cornelia Wanderer von den Linken, Stephan Ostermann von Bündnis 90/Grüne, Martin Mölders von der FDP und Marcus Bühl von der AfD. Für die Freien Wähler ist noch kein Bundestagskandidat bekannt. Der Bundestag wird gemeinsam mit dem Thüringer Landtag am 26. September gewählt.