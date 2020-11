Kreis Gotha: Weniger an Corona Erkrankte

Um 23 Personen gesunken ist die Zahl der am Coronavirus Erkrankten im Landkreis Gotha. So vermeldete am Montag das Gesundheitsamt 179 Personen gegenüber dem Wochenende. Dagegen stieg die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen auf 914 Menschen an, das sind 23 Personen mehr als am die Tage zuvor, wie das Robert-Koch-Institut bekanntgab. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

21 Personen werden stationär in den Krankenhäusern behandelt, davon liegt ein Erkrankter auf der Intensivstation. Inzwischen genesen sind 696 Personen, 45 Personen mehr als die letzten Tage. Bislang sind an oder durch Corona 39 Personen im Landkreis verstorben. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 74,9. Er gibt die Neuinfektionen der letzten sieben Tage bei 100.000 Einwohner an.