Kreis Gotha: Zu viel Nitrat im Grundwasser

Kreis Gotha. Ein gemeinnütziger Verein hat Proben an einem mobilem Stand in Gotha. Das Ergebnis ist enttäuschend.

Im Raum Gotha ist der Nitratgehalt im Grundwasser zu hoch. Das hat der gemeinnützige Verein VSR-Gewässerschutz festgestellt. Die Nitratbelastung verärgere vor allem Familien, die ihre Gärten mit Brunnenwasser bewässern, heißt es.

Statt Leitungswasser gießen viele Gartenbesitzer mit Brunnenwasser. Ob das ohne Gesundheitsgefährdung möglich ist, wollten in diesem Jahr 15 interessierte Bürger wissen und ließen ihre Wasserproben am Informationsstand untersuchen, der im Juni in Gotha war. Laut VSR wurde jeder fünfte Brunnenbesitzer aus dem Raum Tonna – Gotha – Trügleben enttäuscht: Die Nitratkonzentration ihrer Wasserprobe überschritt den Grenzwert der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter.

Die Ursache für die hohe Nitratbelastung des Grundwassers sieht der Verein in der intensiven Landwirtschaft.