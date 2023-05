Kreistag Gotha hinterfragt Schulpläne von Goldbach und Emleben

Gotha. Die Grundschule Goldbach ist seit vier Jahren Baustelle. Die Aktivschule Emleben will eine Gemeinschaftsschule werden.

Der Kreistag kommt diesen Mittwoch, 10. Mai, 18 Uhr wieder im Foyer des Berufsschulzentrums Kindleber Straße in Gotha zusammen, nachdem in den zurückliegenden beiden Jahren die Sitzungen zumeist in der Aula der Arnoldischule Gotha abgehalten wurden.

Schulentwicklung bildet auch einen Schwerpunkt von Anfragen der Fraktionen an Landrat Onno Eckert (SPD) und Kreisverwaltung. Sowohl CDU/FDP wie AfD wollen mehr über den Stand der Bauarbeiten der Grundschule Goldbach sowie den weiteren Ablauf erfahren.

250 Kinder werden im Nachbarort unterrichtet

Wegen der Bauarbeiten werden die etwa 250 Grundschüler seit etwa vier Jahren im Nachbarort Warza in der dortigen Regelschule unterrichtet. 2019 hatte die Modernisierung der Grundschule Goldbach begonnen. Über einen Brief der Gemeinde Nessetal dazu an das Landratsamt und Anfragen an die Kreistagsfraktionen von März sei in der Kreisausschutzsitzung zwar gesprochen worden, aber ohne Konkretes zu benennen.

Eine Anfrage der Grünen zielt auf die Entwicklung der Aktivschule Emleben. Die Grundschule in freier Trägerschaft habe die Absicht, sich zu einer Thüringer Gemeinschaftsschule mit den Klassenstufen 1 bis 12 zu entwickeln. Die Frage sei, welche Auswirkungen eine Thüringer Gemeinschaftsschule in Emleben auf die weiterführenden Schulen in Gotha, Günthersleben-Wechmar und Ohrdruf habe. Derzeit ist die Aktivschule Emleben für die Klassen eins bis vier ausgerichtet.

