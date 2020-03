Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kunst entsteht zu Hause

Um die Ausbreitungen des Coronavirus zu verlangsamen, müssen viele kreative Gothaer nun ihre Zeit zu Hause verbringen. Große und kleine Kunstwerke, die in der häuslichen Isolation entstehen, sammelt der Gothaer Theaterverein Art der Stadt nun unter dem Titel „Heimartikel“. Zu einem Wochenthema, das der Verein bekannt gibt, können Zeichnungen, Fotos, Videos, Gemälde sowie Texte und Musikstücke von den Künstlern auf der Facebook-Seite des Art der Stadt veröffentlicht werden. Wer das nicht will, sagt Werkstattleiterin Katharina Vötter, kann seine Werke auch per E-Mail versenden. Dann werden sie auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. Das Thema in dieser Woche ist: „Meine vier Wände“.

Kunstwerke können per E-Mail an heimartikel@artderstadt.de gesendet werden.